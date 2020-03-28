趁著加拿大因新冠肺炎疫情鎖國，關閉美加邊境前，俐落的梅根已和夫婿哈利一道，帶著10個月大的寶貝兒子亞契遠走加州洛杉磯定居。
據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（Daily Mail）27日報導，在71歲的王儲查爾斯新冠肺炎確診後，王室原本希望，哈利夫妻能返英探視父親。不過，夫妻倆並沒這麼做，反倒是他們的新動向震驚了王室其他成員。
英國王室消息人士透露，他們會離開溫哥華，到洛杉磯定居，是因為可以就近和好萊塢的經紀人和公關新團隊合作，另一方面則可以和梅根的朋友和媽媽多莉雅（Doria Radlan）在一起。
不過，和梅根夫婦親近的美國消息人士說，他們會定居洛杉磯，最主要的因素之一還是財務。
而就在消息傳出，如今他們一家3口應該已在好萊塢之際，有人看到多莉雅周四在洛杉磯景觀公園（View Park）遛狗。
文章來源：FRESH PRINCE OF BEL HEIR Meghan Markle and Prince Harry set up permanent home in California after fleeing coronavirus lockdown in Canada
文章來源：Harry and Meghan 'have left Canada for good and are setting up a permanent home in Los Angeles' - as her mother Doria Ragland is seen walking her dogs in the city
(中時電子報)
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