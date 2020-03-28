梅根和夫婿哈利已離開加拿大 赴美國加州洛杉磯定居

趁著加拿大因新冠肺炎疫情鎖國，關閉美加邊境前，俐落的梅根已和夫婿哈利一道，帶著10個月大的寶貝兒子亞契遠走加州洛杉磯定居。

據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（Daily Mail）27日報導，在71歲的王儲查爾斯新冠肺炎確診後，王室原本希望，哈利夫妻能返英探視父親。不過，夫妻倆並沒這麼做，反倒是他們的新動向震驚了王室其他成員。

英國王室消息人士透露，他們會離開溫哥華，到洛杉磯定居，是因為可以就近和好萊塢的經紀人和公關新團隊合作，另一方面則可以和梅根的朋友和媽媽多莉雅（Doria Radlan）在一起。

不過，和梅根夫婦親近的美國消息人士說，他們會定居洛杉磯，最主要的因素之一還是財務。

而就在消息傳出，如今他們一家3口應該已在好萊塢之際，有人看到多莉雅周四在洛杉磯景觀公園（View Park）遛狗。

(中時電子報)