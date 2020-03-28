民航法無人機管理新制將在3月31日正式上路，專法規範的120公尺以下空域，原先交給地方政府管理，但一度傳出有11縣市「正面表列」禁飛空拍機，引起數萬飛友恐慌和憤怒，在多位民意代表協調學校、相關業者多次向禁飛縣市抗議後，禁飛的縣市政府才紛紛轉向「負面表列」開放。但新法上路仍有一些問題待民航局處理。

據《民航法》新修訂「無人機專章」內容規定，飛行操作空域在400呎內(以下)的，由直轄市、地方縣市政府管理規範，400呎以上飛行，需先向民航局申請核可，另外，日落後日出前也禁止從事飛行活動，媒體等法人機構可申請排除限制。新法也明定，只要「重量超過250克以上的無人機都要註冊登記納管，2公斤以上的空拍機，或者不到2公斤，但若要在活動場所進行空拍，都需要有操作證照，才可申請操作飛行」。

正式圖資將在3月31日正式公布。交通部民航局「遙控無人機空域圖資查詢系統」。紅色為公告禁航區，機場、飛行場四周及縣市政府公告禁止區域。黃色為限航區，機場四周200呎(約60公尺)以上禁止施放範圍及其他縣市政府限制區域。綠色為縣市政府允許400呎以下(約120公尺)使用範圍。(圖/翻攝自 民航局 遙控無人機管理系統)

從2月初開始，民航局無人機空域圖資上線後，有空拍業者發現有多達11縣市將空域劃為「正面表列」，意即，「政府畫出可執飛無人機的綠區，未經畫入的區域一律視為禁飛紅區」。好在經過多位民意代表如國民黨台北市議員李明賢、新北立委洪孟楷、桃園立委魯明哲、時代力量前主席邱顯智、副秘書長高鈺婷、台灣民眾黨立委蔡璧如等在野黨民代大力協助下，協助飛友們敦促11縣市政府轉為「負面表列」。讓交通部主管機關在去年11月下旬發函要「各縣市政府正面表列」的野心落空。

民航局遙控無人機規範管理系統官網，2月15日空域查詢項目中，無人機活動空域圖資，除了基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、彰化縣、南投縣、雲林縣等7縣市，全是紅色禁航區。（圖/翻攝照片／記者巫靜婷苗栗傳真，資料照）

新北市政府交通局24日表示，遙控無人機飛行區域，交通局經聽取各方意見及審視法規，飛行區域將採「原則開放、例外禁止」，即除飛航管制範圍及機關禁止區域嚴格規範外，其餘則回歸法治管理精神，開放從事遙控無人機活動。

而最後階段才決定「負面表列」的嘉義市、新竹市、台中市也預計將在下周發文「公告禁限飛區」。

嘉義市議員蔡文旭表示，經了解，嘉義市政府26日已決定在考量安全、公共利益和飛友權益等因素，採負面表列公告「禁止或限制遙控無人機飛航活動區域」，市府交通處並初步規劃，目前除了機場禁限航區外，「包括公園、市場、軍營、調查站、獄政博物館、林鐵處所轄土地、嘉義大學各校區、蘭潭水庫及國中小學等處為禁飛「紅區」。並將在3月31日公告，每6個月滾動調整一次。交通處也強調，市府審慎考量全國各縣市都採負面表列，希望能有一致性，盡力不擾民，所以從善如流跟進各縣市政府。

台中市議員羅廷瑋3月26日則指出，據他曾和台中市交通局長查詢無人機管理方向。局長回覆最新資訊指出，無人機空域管理，台中市政府將朝「負面表列」開放部分空域。公告禁限飛區域將在3月31日前公布。

最尷尬的是，原先決定「負面表列」的新竹市政府，一度傳出突然改為「正面表列」，所幸經過市議會國民黨團一致認同無人機運用廣泛，不論在緊急救災、地政套圖、建築結構、環境保護、農業發展，甚至協助防疫等各個面向皆有助益，經過多次反映，才讓這嚇人的決定緊急踩煞車，「仍維持負面表列」。

從民航局圖資也可見，目前除新竹市、台中市、嘉義市、澎湖4縣市圖資未更新。其餘都已陸續更新到各縣市政府提供給民航局的版本。相信新法3月31日正式上路後，民航局會提供準確的圖資給飛友參照。

值得注意的是，民航局開發的空域圖資查詢APP「Drone Map」也在近期於ios、Android平台正式上線。屆時飛友要使用無人空拍機，需先查詢所處位置，是否能使用空拍機飛行。

空拍玩家也須注意，新法上路後，「需要遵守的規定是全國統一的」，例如：飛行高度不能超過 400 呎(約120公尺)，所處縣市有機場禁航區、軍事基地、發電廠、高鐵、高速公路上空都是禁飛的。此外，若使用的是超過250G(公克)的無人機、空拍機，須先到民航局網站註冊，並取得民航局操作證後才可使用。

民航局也提醒，對於「非法侵入地方政府公告禁止、限制範圍內之處置作為」。依據《民航法》第99條之13規定，由直轄市、縣（市）政府執行取締，必要時，得洽請警察機關協助取締。禁航區、限航區、航空站或飛行場四周一定距離範圍內，都禁止從事無人機飛航活動，違者將由民航局廢止其操作證，並處新台幣30萬以上、150萬元以下罰鍰，並沒入遙控無人機。

(中時電子報)