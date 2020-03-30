梅根與夫婿哈利

美國總統川普去年6月訪英時，薩塞克斯公爵夫人梅根以產後修養為由，從頭到尾都避而不見。但她忘了地球是圓的，如今一家3口遷居加州洛杉磯，若要公費維安，還得川普點頭。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，梅根和夫婿哈利趁著加拿大為了遏制新冠肺炎疫情，關閉與美國邊境前，帶著10個月大的寶貝兒子前往洛杉磯定居。由於他們很在意維安問題，消息人士說，要是他們想要讓美國納稅人付費，動用特勤人員保護，就得要求川普給予「特殊協助」。

到3月31日時，梅根和哈利將正式卸下王室核心成員的身分。王室消息人士說，這樣一來，他們將不再是「應受國際保護人員」，美國政府也沒有任何義務要支付他們的維安費。不過，他們還是可以向美國國務院提出要求。當然，最後做決定的仍是川普。

問題在於，梅根對川普很感冒。2016年美國總統大選時，還是好萊塢明星的梅根說他有「厭女症」，擅長製造分裂，並大聲疾呼，別讓川普當上總統，同時她還公然支持他的對手民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）。而哈利也曾批評，川普不積極面對氣候變遷，「手上沾了鮮血」。

如今他們想要特勤人員保護，便得向川普低頭。一旦這位白宮主人拒絕，他們就得自掏腰包，或是要求英國政府繼續買單。而王室專家認為，哈利不會找私人保全公司。

無論如何，部份加拿大人認為，能甩掉這燙手山芋，簡直是可喜可賀，甚至在社群媒體上留言說，對加國來說，他們滾到洛杉磯去，真是好消息。還有人認為，梅根夫婦到加拿大虛晃一招，作勢要定居，對當地毫無貢獻，根本是欺騙加國人的感情，把他們給耍了。

事實上，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）早已挑明，一旦哈利與梅根卸下王室職責，就不會再幫他們付維安費。有些加拿大網民要求川普，要他比照杜魯道，直接拒絕梅根夫妻，別幫他們的維安買單。

(中時電子報)