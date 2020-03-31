全球新冠肺炎死亡人數突破3萬人，歐洲疫情尤其慘重，不過不少歐洲人仍不把病毒危險、政府呼籲維持「社交距離」的口號當回事，在疫情嚴峻之際繼續開趴。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）建立的新冠肺炎疫情地圖，截至29日，全球確診人數已突破72萬人，死亡人數超越3.4萬人。當中歐洲疫情尤其嚴重，8個歐洲國家確診人數超過1萬人，除了大眾熟知的義大利、西班牙、德國、法國等重災區，英國、瑞士、荷蘭、比利時等也有超過1萬人感染。

疫情嚴峻，各國相繼祭出禁足令、「社交距離」措施，英國於23日頒布3周禁足令，荷蘭同日也祭出類似禁令，呼籲民眾盡量待在家中，禁止2人以上集會，違者將處以罰金。

不過部份這兩國人民似乎無視政府規範，英國《太陽報》（The Sun）報導，英國警方28日晚間在中部德比郡（Derbyshire）介入一起大型卡拉OK派對，員警表示，進入屋內後嚇壞了，現場聚集了25名大人及小孩，桌上擺滿食物，地上擺放卡拉OK用喇叭。

報導指出，英國祭出禁足令，近期全國各地警察局紛紛通報被迫介入民眾集會，南部克勞利鎮（Crawley）表示，他們近期「參加」了不少派對。

不只英國，據《荷蘭時報》（NL Times）報導，荷蘭全國各地方政府近期也通報，破獲多起私人聚會。鹿特丹一間旅館房間，24名年輕人從周五晚開趴，徹夜狂歡到隔日清晨，當局已立即關閉旅館，官員透露，這群年輕人為狂歡，還偷偷在樓梯間放火掩人耳目，趁亂溜進房間開趴。

鄉村小鎮台夫特（Delft）一戶人家摸黑開派對，最終還是被警方發現。

(中時電子報)