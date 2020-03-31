因合作《痞子英雄》結緣的陳意涵、張鈞甯，是演藝圈出了名的好姐妹，兩人間的好感情更被形容是「鐵打的閨密」，不過近日卻爆出已1年多沒互動，閨密情生變。

陳意涵、張鈞甯過去常在微博互動，甚至不管各種節日和日常生活，都會在第一時間慶祝或點讚留言，陳意涵30歲生日時，她們還一起到長灘島挑戰裸泳、親吻陌生男子，且張鈞甯是第一個知道她懷孕的人，好情誼眾所皆知，令人稱羡，不過據《鏡週刊》報導，有粉絲發現，兩人已1年多沒互動，閨密情疑似生變。

陳意涵和張鈞甯去年一整年都沒PO文tag對方或一起出遊，連過年期間，張鈞甯和楊謹華等朋友聚會，也不見陳意涵，圈內人透露，大部分原因和陳意涵結婚生子有關，她為人母後，大幅減少遊玩聚會。

另外，有陸媒指出，雖然兩人外型不同，但風格、咖位差不多，且同是台灣女星，難免成競爭的對手。其實，2017年時，她們就被爆料是「假面閨密」，私下搶工作、搶資源，最後因搶拍雜誌封面鬧翻。

(中時電子報)