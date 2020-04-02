新冠肺炎國內確診病例目前仍以境外移入為主，不過專家表示，相較於外出無時無刻不戴著口罩，在家中密閉空間，若沒有做好徹底防護，家裡可能比外面還危險！

防堵大規模社區傳播是目前台灣的防疫關鍵，《Heho健康》報導，台大公衛學院教授張靜文指出，台灣目前的案例，以家人間的傳染問題最嚴重。近日確診個案中，有一名太太因為每天為居家檢疫的先生送餐，但並沒有確實戴口罩，打掃的時候也沒有戴手套，醫師推測，很可能就是因為沒有徹底做好衛生防護而導致感染。

專家提醒，包括門把、電燈開關、冰箱、微波爐、抽屜、遙控器、桌面和水龍頭…等家人每天都會碰觸的地方，一定要每天清潔，而且建議清潔時要戴上手套，若不習慣戴手套，清潔後也一定要洗手。

此外，由於台灣已經有幼兒園停課，因此「玩具清潔」也是居家防疫的重點之一，除了孩子的手部衛生，千萬不要忘了家中的玩具也可能成為一大污染源。無縫的玩具可直接以肥皂水清洗；不能水洗的，則可用稀釋後的漂白水消毒後，再用清水徹底擦拭一次，並放在通風良好處陰乾。

(中時電子報)