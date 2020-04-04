蕭亞軒自曝傷疤。（圖／翻攝自hsiaoelva IG）

天后蕭亞軒昨(3日)晚在IG曬出自己頭部重創，送醫縫針後驚現蜈蚣妝疤痕的照片。媒體報導，原來是她去年10月在美國拍MV時發生意外，嚇壞所有人，也暫停了工作計畫，目擊者造型師馬天佑回應：「我一輩子不能忘記當時畫面」。

蕭亞軒今年重返歌壇，發行新作《Naked Truth》，首支MV〈當你和心跳一起出現〉找來小男友黃皓現身。昨晚蕭亞軒突然自曝頭部傷疤，分享去年10月24日受了重傷，幸好幸運之神仍眷顧她，沒生命危險，她也強調絕對無意炒新聞。

據《自由時報》報導，蕭亞軒去年10月在男友和工作人員陪伴下，到馬里布海灘附近拍MV，過程中發生嚴重意外而受傷，導致發片計畫延宕，造型師馬天佑留言說：「我一輩子都不能忘記當時畫面，妳真的很堅強。愛你。」孫芸芸回：「現在沒事就好」，其他粉絲也心疼說：「還好你還在」、「傷的這麼嚴重你也不說！」、「看了好心痛」。

(中時電子報)