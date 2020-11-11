今年44歲的女星蕭淑慎，在演藝事業一片看好時，不斷爆出吸毒的負面新聞，這也讓她的經營已久的演藝事業陷入危機，歷經低潮，蕭淑慎在2017決定下嫁小15歲的老公：梁軒安。梁軒安曾說娶蕭淑慎為妻，讓他壓力很大，坦言「面對酸言酸語很崩潰！還跑到廁所偷哭過」。

今年四月，蕭淑慎曾開直播自爆自己罹癌的消息，這讓不少網友相當震驚！歷經風雨的兩個人，梁軒安今(11日)在社群平台上發了一篇貼文：「今天是我們結婚三周年，這三年我們一起經歷了許多，最重要的是我們一起戰勝病魔，這三年我有好多好多的感謝！首先你容忍我的一切，謝謝你三年的陪伴，祝我們結婚三周年快樂，只要我在你永遠可以當個任性的女孩。」

梁軒安在結婚三週年的今天 宣布蕭淑慎抗癌成功 (圖/ 翻攝自梁軒安臉書)

蕭淑慎罹患十二指腸癌，切除了三分之一的胃，膽、膽管和胰臟頭也被拿掉，住院期間，梁軒安也一直鼓勵蕭淑慎堅強面對癌症並說會一同面對。

在結婚三週年的今天，梁軒安開心宣布蕭淑慎抗癌成功的喜訊，回顧以往種種的酸言酸語，兩人也算是用實際行動證明彼此的愛情。

(中時新聞網)