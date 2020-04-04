中鏢女保全感染源來自何處？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，社區女保全工作的社區加起來388人，目前已經採檢7位，5位是陰性，2位檢驗中，女保全住的地方在山區，主要是在工作的地方可能被感染，上下班都是騎機車，目前都是在社區中調查，發病前的錄影帶做詳細調查。在住戶的允許之下，也會利用健保資料查詢。

(中時電子報)