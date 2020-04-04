女保全服務社區有388人 莊人祥：恐在工作地感染 14:562020/04/04 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心發言人莊人祥表示，女保全可能在工作地方被感染。（摘自中時電子報直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鏢女保全感染源來自何處？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，社區女保全工作的社區加起來388人，目前已經採檢7位，5位是陰性，2位檢驗中，女保全住的地方在山區，主要是在工作的地方可能被感染，上下班都是騎機車，目前都是在社區中調查，發病前的錄影帶做詳細調查。在住戶的允許之下，也會利用健保資料查詢。 (中時電子報) #女保全 #社區 #388 #莊人祥 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫期間區權會怎麼開？中市府建立指引 17:472020/03/31 生活 基市防疫 百人模擬社區感染 04:102020/04/01 地方新聞 基市議員攜手地方社區共組「幸福冰箱」 讓惜食愛物更有福 13:262020/04/02 生活 北部高級社區女保全中鏢 已列12位接觸者 18:112020/04/02 生活 確診女保全在哪個高級社區？網答案一面倒：應該有「海龜」 20:392020/04/02 生活 又現感染源不明病例 社區保全確診 憂社區感染破口 04:102020/04/03 生活新聞 一分鐘快速看懂 今日疫情記者會重點 17:342020/04/03 生活 確診女保全的「北部高級社區」到底在哪？陳時中回應了 00:222020/04/04 生活 社區保全感染擴大 附近住戶中鏢！爆群聚傳染 確診足跡應公布 04:102020/04/04 生活新聞 今新增7例確診 6境外移入 1本土 13:402020/04/04 生活 生活熱門新聞 確診女保全的「北部高級社區」到底在哪？陳時中回應了 - 生活 台北達100例！ 最新確診地圖曝光 - 生活 指揮中心發布國家級警報 籲民眾勿前往墾丁等景點 - 生活 新加坡都要半封城了 醫怒：台灣人卻在連假開心出遊 - 生活 廢死聯盟不爽翁仁賢伏法 宅神3句話嗆爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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