案364所搭的飛機好毒！中央流行疫情指揮中心今天表示，國內今天確診的個案中，有三例是從美國的境外移入個案，其中案364與370、373搭同班機，就連先前的案325、328、329皆搭乘同班機，總計10人確診，顯示該班機的感染風險相當高，4月2日已將全機人列入居家隔離。

這架班機為三月三十日美國紐約飛台灣的CI011航班，指揮中心證實，該班機共有十名確診325至329、346、 364、 370、 371。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增的364日所有確診者中發病日最早的，3月10日就發病，莊人祥表示這位雖然發病日比較早，有的人是一回來就採檢，並不是說364在飛機上傳染給其他人，而是其他人可能在美國就已經感染，剛好同班機，未來可能這麼多人被感染也無法排除。

莊人祥表示，4月2日該班機所有乘客都已經列為居家隔離者。所有乘客密切觀察。據了解，案364在美國已有不適，3月10日出現病徵，回台後確診。

中央流行疫情指揮中心今天公布新增中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣佈國內增加10例確診個案，其中1例為本土，其餘為境外移入，其中三例個案，因為在3月30日搭到有3名確診乘客，返國後也確診。

指揮官陳時中表示，今天新增的第364、370、371這三人，原本是在美國工作及求學，在3月30日返國時搭上有載原本已經確診的、325、328、329三人，結果返台後，今天確定染新冠肺炎。

(中時 )