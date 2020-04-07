針對台中市金錢豹、海派以及大型夜店等特種行業陸續復業，台中市府昨晚大動作特別前往臨檢宣導防疫。台中市長盧秀燕上午表示，中央已經下達保持「社交距離」指示，不管是在特種行業飲酒作樂、唱歌跳舞，或者相擁跳舞，或是餐廳用餐等，都要確實落實中央規定室內距離1.5公尺的距離。

因為了防止疫情擴散，台中市不少大型酒店及夜店均停業一至兩周展開消毒防疫工作，清明連假過後，海派、金錢豹、紫爵等酒店業者陸續恢復營業，副市長陳子敬昨天晚上在大雨中率隊前往臨檢，逐一過濾居家檢疫及隔離名單，預防違規對象趴趴走，也提醒消費者保持社交距離，降低疫情風險。

清明連假民眾南來北往互動頻繁，且部分觀光景點人潮擁擠，市府為確保防疫安全，假期過後隨即針對密閉式空間之娛樂場所展開防疫宣導及聯合稽查臨檢，並柔性勸導業者應負起社會責任，配合政府做好防疫措施，讓防疫工作做到滴水不漏。

陳子敬率領經發、衛生、民政、警察等局處，前往多家知名酒店展開防疫宣導與稽查，要求業者須落實服務人員戴口罩、量額溫、消毒雙手等措施，消費者須做好自主健康管理，並保持社交距離，預防居家隔離或檢疫對象趴趴走。

警察局表示，市府針對不同娛樂場所聯合臨檢，業者與民眾配合態度良好，疫情期間，將持續與經發、衛生、民政等主要防疫單位，針對舞廳、酒店和KTV等大型娛樂場所聯合稽查臨檢，宣導衛教觀念，保障市民健康安全。

(中時電子報)