暢銷小說《哈利波特》作者、知名英國作家J.K.羅琳（J.K. Rowling）台灣時間昨（6）日無預警在推特自爆，前陣子她的身體出現2019新冠病毒肺炎（COVID-19）症狀，但目前已經完全康復，並透露自己並沒有進行肺炎檢測，而是依循醫師老公的方法緩解呼吸道症狀，目前身體已經復原，羅琳說這項治療不用花錢也沒有引發其他不適。對此，指揮中心表示，深呼吸沒有醫學根據。

對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，任何人即使在流行地區有症狀，一定要有經過檢測確診才能說自己得到疾病。

而據他了解，國外因為患者太多無法負荷的國家，輕症都是自己居家隔離開來自己休息看是否能復原，台灣的患者在隔離醫院觀察也是如此，輕症病人很多症狀消失後，症狀良好，也都會希望他轉陰後就回到社區。

張上淳表示，國外這樣的模式是因為病人的量太大，這和他有沒有深呼吸，醫學上來說沒有特別的依據，只是她有很高比例，原本就可以自行復原。

(中時 )