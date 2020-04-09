新冠肺炎席捲美國，重創當地經濟，千萬美國人請領失業補助，美國總統川普7日卻在一場企業視訊會議上，語出驚人表示，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）創造了1,500萬個就業機會，最後被打臉只是夢一場。

7日川普與各CEO召開的小型企業視訊會議。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，周二，白宮一場小型企業視訊會議上，美國總統川普向各企業CEO表示政府有意額外提供約2,500億美元貸款，以支持企業、避免裁員。隨後他將焦點轉向一旁的伊凡卡，當著與會CEO的面前，高調讚賞女兒一番。

「我的女兒伊凡卡只想要人們有工作，我給她很多選項，結果她和你們當中的一些人創造了超過1,500萬個工作。」「他們不斷在訓練員工，這是以前沒見過的事，她剛開始的目標是50萬個工作，現在她的目標是超過1,500萬。」

不過美聯社指出，在疫情之下許多企業搖搖欲墜的時刻，川普的這番話完全是個幻想、不符合事實。報導指出，即便在疫情大爆發之前，川普上任以來，也沒有創造過這麼多就業機會，甚至連一半都不到。

川普此番話指的是由伊凡卡帶領的一項白宮計畫，初步獲得各企業同意，在未來幾年內陸續提供約1,400萬個培訓機會，不過企業的承諾並不具有約束性。

美聯社指出，工作培訓並不代表實際的工作機會，該份計畫也沒有明確指出究竟有多少人已經接受訓練。

美國新冠肺炎確診人數突破40萬人，各州為防範疫情擴散，早早就祭出禁足令，許多經濟活動停擺，根據美國勞動部統計，過去2周初領失業補助金的人數已將近1,000萬人，經濟學家預估，5月初，美國的失業率恐會攀上10%、甚至更高。

(中時電子報)