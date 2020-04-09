在NBA無限期停賽期間，仍在社群媒體相當活躍的湖人「小皇帝」詹姆斯，9日接受視訊訪問時再次放話，「我很樂意迎接本季的正式回歸，我們的狀態能在復賽後開始為了總冠軍而戰，我更希望能有球迷在觀眾席上的比賽，但我不知道能否成真。」

詹姆斯在這次美國新冠疫情爆發期間，態度始終一變再變，從一開始放話拒絕打沒觀眾比賽，到了後來變成呼籲大眾努力防疫，就算停賽也沒關係，但他卻是本季假如剩餘賽季不打，損失最大的NBA球星之一，因為只要少打1場，他約損失40萬美元。

只是隨著NBA找不到真正可行的復賽方案，詹姆斯強調自己無論如何都會珍惜一些本季的特殊時刻，「假如我們沒有機會可以打完本季，我不覺得自己可以找到任何寬慰。追根究底我們必須同意，健康平安是最重要的，當我們控制好這點，才可處理其他事情。

畢竟湖人本季奪冠呼聲很高，詹姆斯當然很想趕緊復賽，「我現在每周至少訓練4到5次，儘量保持最佳狀態，不管本季何時恢復，我都讓身體與頭腦做好準備。不過最重要的還是美國本土與全世界人們的安全，要控制好疫情，努力達到我們可以復賽的階段。」

(中時 )