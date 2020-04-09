傳出有酒店公關確診，副市長黃珊珊9日表示，若在台北市就會對相關人員進行完整疫調，只要有疫調結果，全面都會消毒，每個行業都有可能發生，不可能一家餐廳有人確診就封掉，面對外傳公關有症狀後仍繼續上班，黃強調，要做疫調才知道會影響哪些人，台北市都做得很完整。

外傳北市有酒店公關確診，黃珊珊今早前往光復市場視察指出，這些涉及中央疫調結果，如果在台北市，就會對相關確診的人一定會進行完整疫調，完成後會匡列相關接觸者，要求居家隔離或自主健康管理。

黃珊珊表示，台北市目前為止，上次發生過夜店事件，警察局一直有加強稽查，包括酒店，平常稽查都很頻繁，夜店大部分都停業，酒店就算有營業，據她了解，大多數也考慮停業，至少要先休息一段時間，不會因為酒店而特別危險，相關場所有確診，台北市都會做好疫調，每個行業都有可能發生，但不可能一家餐廳有人確診就封掉，還是要做疫調，結果才知道接觸者有多少，重點在於確診後的疫調匡列，而不是營業場所的性質。

她說，只要有疫調結果全面都會消毒，結果出入軌跡落在台北市部分，都會在第一時間做完。

不過，盛傳該確診公關有症狀後仍繼續上班，酒店還是連鎖恐怕影響更多人。黃珊珊說，所以要做疫調，就像學校有學生確診，不會全校學生都有問題，要做疫調才知道影響哪些人，台北市都做得很完整，像上次疫調出來可能要匡列100多個人，就是依結果來決定這個工作場所的問題是什麼。

(中時 )