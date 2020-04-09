今（9日）指揮中心間接證實，昨（8日）確診的北部30多歲女性（案379）為昨晚開始瘋傳的確診酒店女公關。前一日，該個案還向指揮中心透露說自己平時無業「生活單純」，如今私底下卻被爆是酒店公關，這讓婦產科醫師蘇怡寧笑著表示，「沒辦法，這就是人性」。

酒店女公關的消息今日傳開後震驚各界，指揮中心更大動作地下達全國酒店、舞廳營業禁令。蘇怡寧醫師見案379北部女子平時性無工作、多待在住家、偶爾出門購物「生活單純」的真相被揭穿後，表示「死了死了」！

蘇怡寧更指出，「如果這幾天出現了成年男性無明顯接觸史的確診本土案例，十之八九應該跟這個（案379）有關吧」。

不過，蘇怡寧坦言「這就是人性啦」，表示身為婦產科醫師，早就習慣了。在看診時，面對那些長菜花的個案，十個有九個都說是公共廁所馬桶不乾淨或是泡溫泉造成的，蘇怡寧說「我也都笑笑的」。

蘇怡寧最後，「雖然這件事坦白不一定能被從寬」，但為了國家，那些「有去過」的各位男士最好還是「勇敢一點，面對吧！」

(中時電子報)