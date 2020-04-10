新冠肺炎讓八大行業市場蕭條，台南市安平區有登記非酒家與舞廳的營業單位，也貼出告示表明公休配合政府防疫。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

北部有酒店女公關感染新冠肺炎，全台酒家業者一夕停業，台南市9日晚間配合中央流行疫情指揮中心政策，要求轄內3家酒店與舞廳業者停業配合防疫，警方「加碼」勸說27家登記為其他類別的特種行業同步停業，民眾更憂心公關小姐會化整為零，成為特體戶，一旦染疫更難追蹤。

台南市不少八大特種行業，卻因為規避稅率，實際登記為酒家或舞廳營業只有安平區台南大舞廳、桃花紅與古都大舞廳3家業者，台南市經發局與警察局9日晚間展開稽查，3家業者都配合停業，警方並進一步對非登記此類的特種行業者柔性勸說，共有27家「響應」，多數為「小吃部」業者。

新冠肺炎疫情令人心惶惶，台南市祭出強制與柔性勸說，一夕停掉30家特種行業經營者，大批坐檯小姐生計堪慮，有民眾立刻收到酒店私下傳來簡訊，民眾到KTV唱歌、晚餐或到酒吧喝酒，若需要小姐陪侍，仍可透過幹部「叫外送」。

收到簡訊的民眾，憂心這群特種行業工作者化整為零流竄坊間，若有人染疫將會更難追蹤。

台南市經發局表示，最好的防疫仍需靠社會大眾的防疫意識，盡量減少外出，避免經常群聚在公共場合，若民眾不遵守，台灣要是爆發大規模感染，政府將封鎖更多行業，賠上更多社會成本。

(中時 )