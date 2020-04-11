酒店女公關確診消息曝光後，引發討論，指揮中心更在9日宣布，全國酒店和舞廳通通停止營業的新規定，引起許多相關業者的不滿，發起連署，卻遭網友質疑，有繳稅嗎？沒繳還要補助，當誠實繳稅都王八蛋？

臉書專頁「酒與妹仔的日常」發起匿名連署「全面停業，我就斷炊！」。連署書提到，酒店環境與夜店、KTV，甚至是墾丁大街相比，人口密度與肢體接觸頻率並沒有比較高，不應為了平復社會恐慌便草率勒令停業，並指出，其他發生確診的行業也沒因此而全面停工。

連署書建議，店家應確實消毒包廂（消毒費由政府適度補助），並落實所有人戴口罩、保持社交距離（1.5公尺）等規範，並希望政府能推動配套措施，針對只靠酒店收入過活的公關，應比照無薪勞工權益，每月補助23800。

對此也引起PTT網友的討論，「去酒店點小姐還要隔1.5公尺有人會去？」、「我覺得可以給補助，但對於台北市兩套標準不齒」、「補助特種行業效果有限，這行日進斗金，政府提供的有限補助，塞牙縫都不夠」此外，也有網友質疑，有繳稅嗎？沒繳還要補助，當誠實繳稅都王八蛋？

(中時電子報)