處理新冠疫情挨批 川普大爆炸 12:432020/04/14 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普13日在白宮針對新冠肺炎疫情發表談話的神情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美總統川普面對批評質疑大反擊 面對不斷的質疑聲浪，美國總統川普周一在白宮召開記者會時有備而來，播放了宣揚個人新冠防控成就的錄影帶。 然而，據CNN新聞網14日報導，就在他播完影片後，卻面對記者不絕於耳的檢討質問，當場就怒火中燒，說這些批評不公平，並辯稱他因應疫情的做法很有效率。「我們所做的一切都是正確的，」川普堅稱，接著有記者問起他重新開放國家部份地區的權力，他竟令人側目地說，身為美國總統，他擁有這個國家的絕對控制權。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #川普 #美國 #新冠肺炎 #白宮 #佛奇 也許您會感興趣 推薦閱讀 最終戰對決拜登 川普連任難度高 04:092020/04/10 全球財經 英相強生病情改善 轉出加護病房 04:292020/04/10 國際 新冠肺炎新藥露曙光 台灣研究團隊找到新冠病毒抑制劑 13:392020/04/10 生活 驚悚！紐約市死亡過多 無人島改建千人塚畫面曝光 17:132020/04/10 國際 俄羅斯飛上海班機 驚傳80人有症狀集中隔離 20:492020/04/11 兩岸 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 川普防疫兼造勢 04:092020/04/12 專題周報 鐘南山：大陸疫情二度爆發可能性較小 16:132020/04/12 兩岸 鍾南山：一定會有外來感染 沒有反而怪 17:582020/04/12 兩岸 《國際社會》傳南韓周二將運送60萬件新冠狀病毒檢測套組給美國 15:572020/04/13 財經 國際熱門新聞 致命心臟副作用奪11新冠患者命 氯奎寧實驗緊急終止 - 國際 心驚驚？川普威脅砍WHO經費 譚德塞低調改口了 - 國際 日防相痛批大陸缺德 - 國際 天堂變地獄！新婚夫婦困馬爾地夫 獨佔五星Villa「無限期蜜月」 - 國際 10州擬解新冠封 川普嗆他說了才算 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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