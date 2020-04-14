美總統川普面對批評質疑大反擊

面對不斷的質疑聲浪，美國總統川普周一在白宮召開記者會時有備而來，播放了宣揚個人新冠防控成就的錄影帶。

然而，據CNN新聞網14日報導，就在他播完影片後，卻面對記者不絕於耳的檢討質問，當場就怒火中燒，說這些批評不公平，並辯稱他因應疫情的做法很有效率。「我們所做的一切都是正確的，」川普堅稱，接著有記者問起他重新開放國家部份地區的權力，他竟令人側目地說，身為美國總統，他擁有這個國家的絕對控制權。

(中時電子報)