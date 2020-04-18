海軍敦睦艦隊上月遠赴帛琉，本月靠港下船後，出現3名確診案例。台大醫師表示，軍艦染疫有2種可能，因帛琉當地未有確診案例，第一種可能是當地有黑數，另一個可能是台灣有無症狀感染者上了軍艦，造成群聚感染，但具體的感染原因已不可考。
國內今日出現軍艦染疫首例，中央流行疫情指揮中心將其定調為境外移入，考量當地檢驗技術未到位，仍需仰賴他國協助，認為當地確診者恐有黑數，也因此造成實習生、軍人染疫。
台大醫院小兒科部主任黃立民表示，軍艦染疫有2種可能，1是帛琉有黑數，2是台灣有無症狀感染者上了軍艦。無症狀感染者可能是沒有症狀或症狀不明顯，在船上待這麼久，可能會造成好幾輪的傳染。
黃立民表示，目前對於這起群聚的感染源已不可考，無法得知哪個可能性高，若需得知病毒從哪來，可透過病毒株得知，但帛琉0確診，等於沒有病毒株可比對。至於是不是無症狀感染者上了軍艦造成感染，也無法透過後續的疫調去釐清。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。