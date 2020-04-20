新冠肺炎疫情仍持續發燒，台灣更爆出敦睦艦隊群聚感染，目前累計共24例確診案例。醫師蘇一峰認為，一位醫官在檢驗裝備不足的船上，不能把問題丟給無辜的第一線人員去背黑鍋。

醫師蘇一峰在臉書上表示，新冠肺炎病人的X光7-8成接近正常，一半以上不發燒。他認為說在醫院沒採檢送驗也無法確診是否為新冠肺炎。因此，他想表達，「更何況是一位醫官，在檢驗裝備不足的船上……面對疫情缺口，要檢討制度哪裡出錯，不能把問題丟給無辜的第一線人員去背黑鍋。」

(中時電子報)