艦隊爆群聚感染！疫情缺口要檢討誰？醫：別讓他們背黑鍋 00:212020/04/20 中時電子報 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 艦隊爆群聚感染！疫情缺口要檢討誰？醫：別讓他們背黑鍋。 (圖擷自中華民國海軍臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情仍持續發燒，台灣更爆出敦睦艦隊群聚感染，目前累計共24例確診案例。醫師蘇一峰認為，一位醫官在檢驗裝備不足的船上，不能把問題丟給無辜的第一線人員去背黑鍋。 醫師蘇一峰在臉書上表示，新冠肺炎病人的X光7-8成接近正常，一半以上不發燒。他認為說在醫院沒採檢送驗也無法確診是否為新冠肺炎。因此，他想表達，「更何況是一位醫官，在檢驗裝備不足的船上……面對疫情缺口，要檢討制度哪裡出錯，不能把問題丟給無辜的第一線人員去背黑鍋。」 (中時電子報) #敦睦艦隊 #背黑鍋 #群聚感染 #檢討 #發燒 #蘇一峰醫師 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》柯瑞：曾怕感染新冠把自己關房內 08:562020/04/17 體育 哈爾濱「啪啪啪」引發群聚感染 名嘴驚：比女公關更狂 10:242020/04/17 政治 拍板定案！沒戴口罩、發燒股東 禁入股東會會場 17:242020/04/17 財經 4／20起 禁入銀行、股東會 04:092020/04/18 金融．稅務 苗縣府防群聚感染 5月1日彈性上班 01:062020/04/18 地方新聞 1傳43！哈爾濱群聚感染出現「跨省」傳播 11:242020/04/18 兩岸 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... 09:062020/04/19 兩岸 印度再爆新冠肺炎群聚感染 一家族32人確診 14:222020/04/19 兩岸 才宣布全軍供應口罩就爆群聚 陳時中：無關敦睦艦隊疫情 16:292020/04/19 生活 台中市衛生局說明艦隊爆發群聚感染 公布3案例足跡 17:532020/04/19 政治 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 屏東縣敦睦艦隊4例確診 縣府公布疫調足跡 - 生活 帛琉0確診我軍艦卻染疫？台大醫：有2種可能 - 生活 敦睦艦隊24人染疫 網心急問足跡：台北怎慢這麼多？ - 生活 中市3確診士兵足跡 詳細時間地點看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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