2019年底無預警出現的新冠肺炎(COVID-9)疫情，讓全世界措手不及。為了能有效打好這場戰「疫」，各行各業都想盡辦法提出有效對策。繼打造新冠病毒資訊中心、加強打擊疫情相關不實資訊，並且與學術單位研究疫期期間人們的移動情況，以了解社交距離對於防疫的果效後，Facebook 宣布將會在旗下 Facebook 以及 Messenger 推出全新的表情符號，期待能夠讓人們在被隔離、減少面對面接觸的防疫期間，仍舊能給予關心的家人朋友們更暖心的支持！

Facebook 科技通訊經理 Alexandru Voica 透過個人 Twitter 宣布，他們將在 Facebook 以及 Messenger 當中加入全新的表情符號。創立初期，Facebook 只能提供使用者對貼文按讚(Like)，而在 2016 年 2 月底，則推出額外五種(愛心(Love)、哈哈(HaHa)、哇(WOW)、傷心(Sad)、生氣(Angry))表情符號，讓使用者能更不受限制的表達對貼文、照片、影片等內容的情緒。如今，因為新冠肺炎疫情，為了防疫必須要降低群聚、維持社交距離，為了讓人們在減少接觸的情況下仍就能夠抱持心理健康，維持良好互動與關係，Facebook 將推出全新的「抱抱」與「紫色愛心」表情符號。

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

Alexandru Voica 指出，「抱抱」表情符號是專為 Facebook 而設計，內容是一個帶著溫暖表情的人抱著紅色愛心，傳達了暖暖的情意。而「紫色愛心」則是專為 Messenger 而設計。根據他的說明，「紫色愛心」目前已經在 Messenger 正式推出，使用者在對話中按助對話文字後，會跳出目前現有的七種表情符號，接著在愛心圖案上長按，就可以改換成「紫色愛心」符號，讓你透過它表達更濃厚的情感支持。而將在 Facebook 平台上推出的「抱抱」表情符號，則是預計在本周向全球用戶推出，可使用在貼文、照片、影片、留言等位置。

Messenger is rolling out a pulsating heart Reaction today so people can show extra love and care to their friends and family.



To update the reaction, you can press and hold down the heart reaction to view the new one. To change it back, press and hold the new Reaction again. pic.twitter.com/PufyOsm7zU — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

此外，面對疫情期間人們聯絡感情、維持工作進度的需求，視訊服務在疫情期間使用量急升。對此，Facebook 也在 4 月初推出了 Windows 以及 macOS 版本的 Messenger 桌面版軟體，讓使用者透過電腦，能更輕鬆的與家人、同事聯繫。Facebook 指出，透過 Messenger 桌面版，使用者們可透過更大的螢幕進行視訊；而在不知道對方 Email、電話的情況下，雙方要是 Facebook 好友，便可透過 Messenger 與對方聯繫。也可快速切換成暗色模式，長期使用、夜間使用眼睛能更為舒適。且所有訊息都與行動版本同步，無論在哪個平台使用都不用擔心漏掉訊息。有需要的使用者可多加利用，透過 Microsoft Store 以及 Mac App Store 版本來下載最新的 Messenger 桌面版軟體。

(中時電子報)