2019年底無預警出現的新冠肺炎(COVID-9)疫情，讓全世界措手不及。為了能有效打好這場戰「疫」，各行各業都想盡辦法提出有效對策。繼打造新冠病毒資訊中心、加強打擊疫情相關不實資訊，並且與學術單位研究疫期期間人們的移動情況，以了解社交距離對於防疫的果效後，Facebook 宣布將會在旗下 Facebook 以及 Messenger 推出全新的表情符號，期待能夠讓人們在被隔離、減少面對面接觸的防疫期間，仍舊能給予關心的家人朋友們更暖心的支持！
Facebook 科技通訊經理 Alexandru Voica 透過個人 Twitter 宣布，他們將在 Facebook 以及 Messenger 當中加入全新的表情符號。創立初期，Facebook 只能提供使用者對貼文按讚(Like)，而在 2016 年 2 月底，則推出額外五種(愛心(Love)、哈哈(HaHa)、哇(WOW)、傷心(Sad)、生氣(Angry))表情符號，讓使用者能更不受限制的表達對貼文、照片、影片等內容的情緒。如今，因為新冠肺炎疫情，為了防疫必須要降低群聚、維持社交距離，為了讓人們在減少接觸的情況下仍就能夠抱持心理健康，維持良好互動與關係，Facebook 將推出全新的「抱抱」與「紫色愛心」表情符號。
Alexandru Voica 指出，「抱抱」表情符號是專為 Facebook 而設計，內容是一個帶著溫暖表情的人抱著紅色愛心，傳達了暖暖的情意。而「紫色愛心」則是專為 Messenger 而設計。根據他的說明，「紫色愛心」目前已經在 Messenger 正式推出，使用者在對話中按助對話文字後，會跳出目前現有的七種表情符號，接著在愛心圖案上長按，就可以改換成「紫色愛心」符號，讓你透過它表達更濃厚的情感支持。而將在 Facebook 平台上推出的「抱抱」表情符號，則是預計在本周向全球用戶推出，可使用在貼文、照片、影片、留言等位置。
此外，面對疫情期間人們聯絡感情、維持工作進度的需求，視訊服務在疫情期間使用量急升。對此，Facebook 也在 4 月初推出了 Windows 以及 macOS 版本的 Messenger 桌面版軟體，讓使用者透過電腦，能更輕鬆的與家人、同事聯繫。Facebook 指出，透過 Messenger 桌面版，使用者們可透過更大的螢幕進行視訊；而在不知道對方 Email、電話的情況下，雙方要是 Facebook 好友，便可透過 Messenger 與對方聯繫。也可快速切換成暗色模式，長期使用、夜間使用眼睛能更為舒適。且所有訊息都與行動版本同步，無論在哪個平台使用都不用擔心漏掉訊息。有需要的使用者可多加利用，透過 Microsoft Store 以及 Mac App Store 版本來下載最新的 Messenger 桌面版軟體。
(中時電子報)
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