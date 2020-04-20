4月以來黑龍江與俄接壤口岸城市綏芬河市成為大陸抗疫前線，出現大量由俄羅斯返回大陸旅客輸入病例，目前陸路口岸已關閉，但仍有許多大陸旅俄民眾設法闖關回國躲避疫情。大陸駐俄大使張漢暉公開譴責這些闖關者造成輸入性疫情「令人不齒」、「沒有道德底線」，但網民卻發文反嗆，民眾返國躲避疫情可以理解，駐俄大使譴責避難同胞是「毫無同情心」、「戰狼可不是這麼演的」。

據《美國之音》報導，綏芬河口岸因俄羅斯疫情輸入黑龍江而關閉，但仍有許多滯留俄國遠東的大陸民眾設法闖關返國，大陸駐俄羅斯大使張漢暉對此公開表示，有個別大陸民眾通過某種途徑闖關回到國內，造成病毒輸入，道義上是要受到譴責的。闖關者為逃脫責任，聲稱是俄羅斯不讓他們待下去，張漢暉表示，「這種做法令人不齒！吃著中俄合作的飯，砸了中俄關係的鍋，是沒有道德底線的。」

報導說，近年來大陸外交官和駐外使節在國際場合以激烈言辭表達立場蔚然成風，新冠肺炎爆發大流行以來，有多位大陸外交官員對國際間的批評質疑進行強烈反擊，姿態相當強硬。但是，駐外大使在官方媒體上嚴厲指責返國躲避疫情的同胞，更屬罕見。

報導表示，張漢暉要求滯留遠東的大陸人就地抗疫法，一篇署名「武陵客」的網文質問道，張大使「對本國公民還有沒有一點同情心？」「一個正常人，面對俄羅斯爆發的疫情，想要逃離俄羅斯回到祖國的心情和行動都是可以理解的。而作為對本國公民負責任的大國和強國，本不應將他們拒之於國門之外。疫情爆發之初，歐美等國都是第一時間撤僑。我們不撤僑就算了，還要將他們汙名化……《戰狼》裡可不是這麼演的。」

文章批評稱，「張大使眼中，只有中俄關係，而沒有本國公民，擊穿了國家與人性底線！」「滯留遠東的公民如何就地抗疫？如若已經染疫怎麼辦？又如何安排好自己的生活？其中艱難，大使可有設身處地想過？」

不過也有民眾有不同想法，報導引述哈爾濱彭姓市民表示，這些大陸公民已經在俄羅斯長期居住，不該在俄羅斯疫情突然嚴重的這個時候回來。「中國有難的時候你出去避難，現在中國好了，你又回來避難。」在武漢爆發肺炎疫情初期，世界各地華人積極捐贈物資回國協助抗疫，當疫情擴散到世界各地之後，不少海外大陸公民選擇回國避疫，其中有人是感染者。網路上則流行另一種論調稱：「建設家鄉你不行，千里投毒第一名」、「祖國拿你當親人，你把祖國當冤大頭」，不過這些言論後來由大陸官媒《人民日報》發文否定，稱此論調極不合適。

(中時電子報)