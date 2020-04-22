磐石軍艦染疫，蔡英文日前透過臉書呼籲國防部誠實以對，切勿隱匿，被藍營質疑切割。今天蔡則強調「我是三軍統帥，國軍的事，就是我的事，就是我的責任。」有一名退役少將直言，今天看到妳站出來說「國軍的事，就是我的事」？這句話令他聽了很諷刺，也太晚了。

一名自稱退役少將在「靠北長官2020」臉書粉專指出，蔡英文不只是民選總統，也是憲法規定中的三軍統帥，敦睦遠航艦隊要出航訓練，絕對不是國防部長、參謀總長、海軍司令說了算，這項每年歷行訓練計畫和擔任的重要任務.最後肯定要上呈給妳批准，才能實施，難道您旁無責貸嗎？

該退役少將還說，讓國軍飽受嚴苛的批評打擊統，看了令人難過痛心統，請問蔡總統妳那時候怎麼不開口說：妳身為三軍統帥要跟國軍站在一起，受全民唾罵榮辱與共？反而放任黨籍立委、名嘴、媒體新聞一窩蜂對國軍展開無情的批鬥。

退役少將說，第一時間，如果蔡總統站上第一線和國防部、海軍司令部、國軍弟兄們站在一起，說出這些話.我信不會讓國軍造成如此難堪的地步。

該退役少將甚至表示，蔡總統是三軍統帥，無法切割，也無法逃避，昨日就應該率領國防部官員跟全國人民道歉，以平息民怨，否則也沒有資格擔任三軍統帥了！只能說身為三軍統帥，今天才說與國軍站在一起，這句話來的太慢太慢了。

(中時電子報)