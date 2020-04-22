臉書上瘋傳一封陳道輝給海軍的信 (圖／翻攝自臉書)

109敦睦支隊長陳道輝少將 (圖／本報資料照、陳怡誠攝)

海軍敦睦遠航艦隊遭新冠肺炎攻陷，109敦睦支隊長陳道輝少將成代罪羔羊，遭綠委痛批並被國防部長嚴德發開鍘調職，陳道輝今天接受立委電話質詢時哽咽自清用生命保證絕無隱瞞疫情，寧死在海上也不會危害國人。如今臉書社群上瘋傳一封陳道輝給海軍官兵的信件曝光，其中「以你們為榮」5字更讓弟兄們看得是忍不住掉淚。

信件內容如下：

各位。

突然想起在海上每一個星辰月光，在151艦隊辦公室。在532駕駛台我們升起超大的國旗。想到我在公文上嚴厲的批示。想到晚會的一切，在籃球賽51歲當20打的老頭身影。。。。

美好的一仗我打過了！但此時還有27位弟兄姐妹學生們在治療中。還有你(妳)們的親人朋友們忍受與各位分離。忍受別人異樣眼光的苦。

我的任務還沒結束，109敦睦支隊也還沒解編。我懇請各位照顧好自己，照顧好家庭。

支隊長向所有人致歉。讓你們受到牽連。我會用最正向的力量完成任務，盼各位與我同行。

我是中華民國海軍軍官

我是海軍官校的大門走出來的。。。

以你們為榮。

支隊長 敬上

不少網友看到紛紛表示：「一定要分享」、「以國軍為榮」、「少將加油」、「支持陳少將」、「看得好心酸」。

(中時電子報)