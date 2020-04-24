美女醫師鄧惠文逆風談論豬揚戀分手一事，引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自鄧惠文臉書)

美女醫師鄧惠文經常針對時事表達自己看法，今(24)日「逆風發文」講到豬揚戀分手一事，暗指周揚青把羅志祥交給網路公審，是「恐怖情人」的行徑；沒想到S.H.E的Hebe田馥甄馬上轉發，更表示自己也是這樣想，意外掀起粉絲論戰。

美女醫師鄧惠文今(24)日稍早在臉書發文，針對羅志祥和周揚青分手一事，提出個人看法，她認為藝人對年輕孩子有很大影響力，他們看到明星情侶處理分手的方式，很有可能會效法；尤其周揚青分手信帶來社會輿論的效果，幾乎一面倒批判羅志祥，因此家長更該正視這個情形，並花時間了解並輔導小孩。

她更指出揭發惡行和感情背叛是兩回事，周揚青分手後把羅志祥交往時的情形公諸於世，訴諸網路公審其實是情愛報復，大家不應該津津樂道；並表示這兩天的新聞事件，就是教育孩子的最好題材，別等孩子變成「恐怖情人」。

S.H.E的Hebe田馥甄也馬上轉發鄧醫師的文章，並寫到「我也是這樣想的」，沒想到掀起粉絲們正反面論戰。(圖/ 摘自田馥甄 Hebe)

鄧惠文的逆風發文也馬上被Hebe田馥甄轉發，更寫到「我是這樣想的」；粉絲看完意外引起論戰，有不少人贊同偶像的看法，但更多人看不下去氣得直呼，「是在提醒女孩們吃了虧受了委屈，該忍氣吞聲自己默默承受嗎？」、「恐怖情人這個詞有點過分了吧，有點偷換概念指責這次事件女主的意思」、「藝人是公眾人物，享有許多特權的同時，也有義務承受公評，所以不認同Hebe」。

鄧惠文臉書全文：

〈逆風發文〉

藝人對年輕孩子有很大的影響力。

請各位媒體名嘴大德，不要過度興奮地談論渣男友多渣或女人覺醒有多強。

請關心：年輕孩子看見的，不只是這些八卦。他們正在看見一種用網路制裁前情人的攻擊力。

「我也來寫一篇，讓大家都知道他（她）的真面目？」

這種輿論公審的武器，可用於公義，也可用於私仇。

懇請師長家長撥冗輔導孩子，我們不希望孩子以為用網路人身攻擊是討回感情公道的好方法。請與孩子討論，協助他們辨認，哪些是需要揭發的惡行，哪些是私人情愛的糾葛。

揭發惡行是一回事：如果你的情人強暴別人、誘騙、犯法，應該在自身安全的前提下，義勇報警揭發。不是在網路傳播。

感情背叛是另一回事：對於前情人的差異觀念、背叛忠誠、移情別戀的行為，理性分手是對的。

但訴諸網路公審的情愛報復，不該被津津樂道。

不要等孩子成為恐怖情人，再來抱怨教育少了什麼。

你我今天對新聞事件的反應與態度，就在教育孩子。

(中時電子報)