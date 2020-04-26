北韓最高領導人金正恩，日前傳出接受心血管手術後「病危」，已成植物人，病逝消息甚囂塵上。近日韓國網路上瘋傳一則預言文章，指出朝鮮半島將爆發內戰，首爾將遭核武攻擊，待白頭山火山爆發後，一切才可能結束。

在金正恩生死未卜之際，韓國網友瘋傳一則臉書文章。約兩周前，一名南韓大學生指稱，2020年4月23日將爆發第二次朝鮮戰爭，北韓會在首爾投下核彈，很多人會失去家人，建築也會遭到毀壞消失，直到白頭山火山爆發後，戰爭才會結束。

韓網友預言，朝鮮半島將發生內戰。（圖／摘自한국농대 대신 말해드립니다臉書）

該大學生也說，雖然可能被當成騙子，但若預言成真，那大家能否生存就是問題了，當時更提醒大家趕緊收拾行李，21日前離開南韓，若無法出國，也趕緊逃到南方的濟州島。

如今，預言時間已過，並未發生戰爭，也沒有核彈攻擊，但金正恩行蹤成謎，接下來動向也引發高度關注。

不過，今（26）日北韓官媒發文透露金正恩行蹤，稱他向支援三池淵建設的工作人員表示感謝。

(中時電子報)