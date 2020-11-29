美國總統川普(Trump)在此次大選敗給民主黨候選人拜登(Biden)，也讓外界好奇拜登對亞洲的中國大陸、台灣會採行哪些政策應對？國民黨外交國防立委陳以信就分析，拜登政府對陸將會採取「3不政策」，並預測蔡英文總統的兩岸政策，將因美中關係轉變而修正。

《工商時報》29日發表社論指出，拜登與川普外交政策最大的不同是，川普現行走的是「美國優先的單挑模式」，拜登採取的是迂迴、結合各國打群架、建制派的模式。在「中美科技戰」上，由於科技是美國的核心利益，且目前70％的美國民意視大陸為主要競爭對手，加上保守右派的監督壓力等，中美科技戰預計仍將持續，台商回流的趨勢應該不會有太大的變化。

至於拜登當選後對台灣經濟有何影響？評論認為，拜登和台灣關係比較疏遠，兩者之間的溝通平台尚待建立、磨合。但可預期的是，短時間不會被當成兩大強權博弈的棋子，兩岸緊張的態勢會緩和。

陳以信29日在臉書貼文分析，「拜登公布國安團隊，可說是歐巴馬團隊菁英班師回朝，他們和台灣藍綠兩黨相熟已久」。預料其「對中政策」將與川普政府不同，美中競爭之餘仍要合作，不冷戰、不脫鉤、鬥而不破，將是未來主旋律。

因此未來蔡總統兩岸政策勢必受到擠壓，預料蔡將重回2016年就職演說時的兩岸基調，改採「對話」大於「對抗」的大陸政策立場。

(中時新聞網)