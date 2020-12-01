政府執意開放進口美國萊豬、不予中天新聞台換照等政策，導致蘇內閣施政滿意度瀕破5成，有媒體報導，為挽救選情，綠營有意2022年推派衛福部長陳時中參選新北市長。對此，資深媒體人韋安則忍不住在臉書說，簡直是「送死」。
韋安今(1日)在臉書分析指出，陳時中的聲望本來就在下降趨勢，而且底部在哪不知道；他更形容若是陳時中對戰現任市長侯友宜，那就是「護萊豬的衛服部長，對上豬肉商家之子，簡直是『送槍』給人撿。」
而針對票數部分，韋安則斷言，「如果陳時中真的選新北，侯友宜2022年贏他的票數，會遠超過當初2018年贏蘇貞昌的。」
網友見狀後則是表示，「反正也快觸底了，沒差」、「就是綠營的砲灰囉」、「幹嘛要贏？越輸官越大」、「都嘛是選輸，接著接行政院長」。
然而，針對陳時中可能參選新北市長的看法，侯友宜則說，離2022還有1年，不用急，現在還是把當前的市政做好，陳部長則應該要「聽進去蔡總統的話」，把萊豬進口標示清楚，讓民眾能清楚選擇吃或不吃。
當媒體追問侯是否考慮與朱立倫搭配參選2024總統大選，侯友宜笑說，還是把市政先做好。
文章來源：韋安臉書
(中時新聞網)
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