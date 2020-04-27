北韓領導人金正恩近日來行蹤成謎引發外界揣測，外傳他擔心感染新冠肺炎，轉往海邊度假勝地元山市走避、另有傳出他因為手術後病危，儘管消息未獲證實，不過在這個時間點上，平壤政權接班人選仍掀起討論；不過最引人關注的的接班人選，莫過於他和李雪主生下的2男1女。

根據《The Sun》報導，金正恩和李雪主2009年結婚，目前育有3名子女，長子在隔年出生，李雪主曾在2012年和2016年減少公開露面，外界推測，第二胎在2013年出生，可能是女兒，第三胎則在2017年2月出生。

被金正恩是為好友的前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）曾向《衛報》透露過，他2013年訪問北韓時，曾抱過金正恩的女兒，名子叫做「金朱愛」（Kim Ju Ae），但平壤方面並未對小蟲的言論做出回應。

另外，美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）2018年6月在首場川金會上曾聽到金正恩表示，他不希望自己的子女「一輩子將核武揹在背上」。金正恩本身也鮮少在公開場合談及子女。

根據南韓國家情報院證實，金正恩夫婦育有2男1女，長子目前10歲，最年幼的孩子2017年才出生。據《路透社》分析，3人中不論是誰接任第四代世襲領導人，勢必需要親戚或政界人士輔佐。若金正恩真的無法掌權，分析人士認為，他的胞妹金與正可能和親信聯手攝政，直到繼承人可以接管政權為止。

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(中時電子報)