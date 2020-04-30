誰該為新冠肺炎全球大流行負責？美國總統川普持續緊咬大陸及世界衛生組織（WHO），他昨（29）日宣布，正在制定「非常不同」的計劃，要北京及世衛為疫情負責。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）29日引述現任、前任美國官員說法披露，白宮上周要求美國情報單位針對WHO及世衛是否隱匿新冠大流行資訊展開調查，收到白宮要求的情報單位包含美國國家安全局（National Security Agency）、美國國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）、以及美國中央情報局（CIA），白宮要求調查的資料則包含通聯記錄、消息人士報告、衛星影像及其他資料。

另外綜合《華盛頓時報》（Washington Times）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，川普周三被問及此事時，證實的確陸續收到情報。他說，「訊息正在進來，我已經收到部分消息，而且我們對此不是很滿意。」

「在大陸發生、和這議題有關的事沒一件正面，完全沒一件正面。我們是世衛最大金主，他們卻誤導我們，他們一定比我們知道的還要多」，批評世衛現階段已淪為北京的傳聲筒，「我就是這麼看它的。」

川普周三表示，美國將會祭出強硬措施對付大陸，我們正在研擬非常不同的提議，重申世衛和北京應該要能阻止疫情蔓延全球。

(中時電子報)