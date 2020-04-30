誰該為新冠肺炎全球大流行負責？美國總統川普持續緊咬大陸及世界衛生組織（WHO），他昨（29）日宣布，正在制定「非常不同」的計劃，要北京及世衛為疫情負責。
美國國家廣播公司新聞網（NBC News）29日引述現任、前任美國官員說法披露，白宮上周要求美國情報單位針對WHO及世衛是否隱匿新冠大流行資訊展開調查，收到白宮要求的情報單位包含美國國家安全局（National Security Agency）、美國國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）、以及美國中央情報局（CIA），白宮要求調查的資料則包含通聯記錄、消息人士報告、衛星影像及其他資料。
另外綜合《華盛頓時報》（Washington Times）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，川普周三被問及此事時，證實的確陸續收到情報。他說，「訊息正在進來，我已經收到部分消息，而且我們對此不是很滿意。」
「在大陸發生、和這議題有關的事沒一件正面，完全沒一件正面。我們是世衛最大金主，他們卻誤導我們，他們一定比我們知道的還要多」，批評世衛現階段已淪為北京的傳聲筒，「我就是這麼看它的。」
川普周三表示，美國將會祭出強硬措施對付大陸，我們正在研擬非常不同的提議，重申世衛和北京應該要能阻止疫情蔓延全球。
文章來源：We WILL take action against China and the World Health Organization says Donald Trump as intelligence agencies are ordered to find out what Beijing really knew about coronavirus
文章來源：Trump administration asks intelligence agencies to find out whether China, WHO hid info on coronavirus pandemic
(中時電子報)
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