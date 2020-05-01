因逃票被抓包而持刀殺害鐵路警李承翰的鄭嫌，昨(30日)在一審中獲判無罪，強制就醫5年，引發軒然大波，除了審判法官外，負責精神鑑定的醫師沈正哲傳出曾嗆李父「我是權威」，也遭網友出征謾罵，對此沈正哲今天(1日)下午在臉書貼出千字文回應，還原真相。

沈正哲表示，自己原本不想做出任何回應，因為不管說什麼，一定會有人不滿謾罵，但為防家人或朋友被騷擾，與網友爭論，他還是決定出面說明。

沈正哲說，自己絕對沒有說過「我是權威」、「你們要鑑定幾次都是我在鑑定」，法庭上都有錄音為證，他透露，自己只有在開庭後的短暫中場休息時間與李父交談過。沈正哲表示，他看到李父後，立刻上前安慰，要倆老保重身體，李父則表示嫌犯是裝病的，自己則回「我會依照我所學來做判斷」，談話就此結束。

沈正哲再次強調，自己絕對沒有說過「我是權威」、「你們要鑑定幾次都是我在鑑定」兩句話，且若要進行二次鑑定，一定是安排另一名醫師進行，鑑定過無數案件的他，怎麼可能會不知道此情形，說出「你們要鑑定幾次都是我在鑑定」這種話。

沈正哲說，檢察官對他鑑定提出質疑，認為他所在的醫院不是醫學中心，所以鑑定也不專業，更質疑他6天就完成報告，草率行事，自己得知此事非常不服氣。沈正哲說，台灣目前多數精神鑑定都不是在醫學中心完成，以嘉義為例，嘉義地區就沒有醫學中心，難道過去這麼多年在嘉義地區完成的鑑定都不專業？沈正哲說自己已做過百餘件鑑定，如果因這案就貼他不專業標籤，那過去幾百件又算什麼？

對於六天完成報告的質疑，沈正哲表示，因為他知道這是重大刑事案件，因此每天加班，為的就是希望快點交出報告，以利法院審判，且過去只要他做報告超過兩周，法院就會來電催稿，沒想到如今變成檢察官質疑他的理由，讓他實在無法接受。

沈正哲坦承，開庭時，他的確有與檢察官針鋒相對，因為當天他一個人接受法官、檢察官與律師4小時的質詢，其中檢察官就佔了一半，由於上述原因，他忍不住抱怨檢察官「不尊重專業」。沈正哲說，自己絕不反對安排其他醫師鑑定，但無法接受不專業、草率的指控，更不能接受網友對他以及他的醫院攻擊。

沈正哲說，或許李父誤會的關鍵在於，由於檢察官質疑自己的專業，法官開頭就要他說明自己的學經歷，他老實回答「我畢業於陽明大學醫學系，在中正大學拿到博士學位，擔任主治醫師8年，做過上百件鑑定，資歷絕對沒問題」。法官又問「醫院這麼多精神科醫師，為何是你做」，他則回應「或許是我優秀、有經驗，且如此複雜的重大案件，多數醫師都不願接手」，沈正哲說或許是這段話正是李父理解的「我是權威」。

沈正哲說，自己的工作就是依照專業做鑑定，若因自己同情家屬，就要改變判斷，只為順應民意，那不如乾脆取消醫師精神鑑定，直接舉辦網路投票就好。他強調，沒有精神科醫師喜歡做這樣的工作，至於嫌犯會如何判刑，不是他能決定，若民眾認為不合理，應該是要求立法院修法，而不是找醫師出氣。

(中時電子報)