高雄市長韓國瑜罷免案僅剩1個多月就要投票了，讓許多挺韓支持者相當擔憂韓真的會被罷免，旅美學者林環牆卻認為，「罷免韓國瑜就是一齣荒謬劇，罷韓的正當性何在？李進勇不用說清楚？」。

林環牆今(3日)在臉書發文，對於罷韓，他表示，「請問罷免韓國瑜的正當性在哪？罷免韓國瑜是一齣荒謬劇，如果可以罷韓，那麽台灣人民更應該以人民的力量，逼迫蔡英文立即下台！」，他更不滿表示，「罷免的比例原則在哪？台灣社會的是非準則在哪？」。

對於中選會主委李進勇昨(2日)親下高雄視察罷免投票實地演練，更痛批高雄市選委會，豪不掩飾的「挺罷韓」。林環牆認為，「李進勇應該就他過去違反選務中立的諸多發言，負責任地好好說清楚、講明白」。

其他網友也紛紛留言，「第一次看學者說重話」、「李進勇上任後，行政有中立嗎？他過去背景經歷根本不適任！」、「台灣已經變成沒有是非對錯的地方！某些政客為了奪權謀利，不惜一切代價，操弄民粹，壞了台灣民主發展」、「講到韓市長，綠營馬上一堆人跳出來」、「台灣的政治開始劣幣驅逐良幣」。

(中時電子報)