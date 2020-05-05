美職安打王彼得羅斯(Pete Rose)遭爆料在球員時代違規使用軟木棒，讓這位傳奇選手的爭議再添一宗。爆料者是前蒙特婁博覽會(華盛頓國民)的場地維護人員，他指稱羅斯在1984年效力該隊期間的95場比賽使用軟木棒。

軟木棒就是在球棒內部使用軟木，此舉可減輕球棒重量，增加打者揮棒速度。對《蒙特婁憲報》爆料的Joe Jammer說，他在球場看過羅斯偷藏的製作機器。製作方式是從棒頭鑽動，挖出一個直徑1.25公分、深度15公分的洞，然後填入軟木或其他材料。

羅斯其實1986年就退休了，爆料者又轉述另一個工作人員Bryan Greenberg的說法，指控羅斯使用軟木球棒長達20年，因他不是巨砲型打者，所以不會被檢查球棒。由於年代久遠，這些指控大概都找不出實體證據。

軟木棒外觀難辨，但較容易打斷，斷棒之後有可能「漏餡」。被抓到過使用軟木棒的名將還有前小熊隊索沙(Sammy Sosa)，他辯稱是拿錯練習用的球棒，被禁賽8場(2003年)。羅斯生涯累積4256支安打，但他自曝曾下注球賽而永久被拒於名人堂外。

(中時電子報)