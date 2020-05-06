英國社運人士史塔絲（圖）在防疫顧問弗格森隔離期前往其家中會面，事件曝光後弗格森遭到社會譴責，並辭去政府防疫顧問一職。（圖／推特）

在英國政府擔任科學顧問的傳染病學家弗格森(Neil Ferguson)，在被確診感染新冠病毒後，違反社交隔離規定在家中會見一名與自已有不倫關係的已婚情婦。此事遭英媒爆料曝光後，弗格森被輿論冠以「傲慢的偽君子」封號，不得不主動宣布辭去英國政府防疫顧問的職務。

據英國《每日電訊報》獨家報導，現年51歲的弗格森是帝國理工大學傳染病學教授，一直擔任英國政府科學顧問，為英國的防疫與隔離措施提供意見。英國首相強生宣布封鎖英國的多項防疫措施，就是出自他的建議，因此弗格森亦被外界稱為「封鎖教授」。

報導說，弗格森在確診感染新冠病毒後，在進行了14天強制隔離後，認為自己已擁有抗體，因此違反社交隔離規定2次在家中約見了這名與他有不倫戀情的38歲已婚婦女史塔絲(Antonia Staats)。史塔絲是一名左派的社會運動家，平時與丈夫及2個孩子居住在倫敦南區，過著開放性的婚姻生活。

而就在違反隔離規定私會情婦的3月30日當天，弗格森還接受BBC的採訪表示，社交距離封鎖措施必須保留到6月。至於其情婦史塔絲，4月8日曾向朋友表示懷疑自己的丈夫感染新冠肺炎，且已出現相關症狀，但她依然前往與弗格森約會。

事情曝光後，弗格森表示：「我做了錯誤的決定」，違反了社交隔離的規定，因此辭去英國緊急狀態科學顧問團（SAGE)顧問一職，並對自己的行為傳達了錯誤訊息表示後悔。

《每日郵報》(Daily Mail)報導說，民眾對弗格森的虛偽做法冠之以「傲慢的偽君子」稱號，因為他不斷要求民眾要遵守社交隔離規定，卻自己破壞自己制定的規定。

英媒指出，多年來弗格森以傳染病學專家身份對政府所做的建議，一直飽受爭議。他在口蹄疫流行期大量撲殺農場動物的做法受到許多同行質疑，在瘋牛症傳染期間他曾做出15人病死的預測，但實際只有200人死亡。此外，他在2005年大膽預測會有2億人死於禽流感，其後的豬流感將有6.5萬人死亡，事後都證明全部失準。這次新冠病毒爆發，弗格森也曾預測英國將有25萬人死亡，據說此項研究數據成功說服英國政府改變原有防疫政策。

(中時電子報)