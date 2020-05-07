新冠肺炎已造成全美逾7萬人喪命，美國總統川普昨（6）日終於認了，新冠病毒是美國有史以來遭遇的最慘烈攻擊，造成的傷害比珍珠港事件及911恐怖攻擊還要嚴重，他同時再痛批大陸，應該一開始就阻止疫情擴散。

美媒「財經內幕」（Business Insider）報導，在全球疫情爆發之初，川普不顧公衛專家警告，逕自淡化疫情對美國的影響力，導致美國應對疫情不及，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至7日上午10時，全美有逾122萬人感染新冠肺炎，超過7萬人病歿，並且造成逾3,000萬美國人失業。

如今，川普終於認了病毒對美國造成嚴重影響。他昨日在白宮記者會上坦承，「這真的是我們所經歷過的「最慘攻擊」，比珍珠港事件嚴重，慘過世界貿易中心（World Trade Center）攻擊，過去從沒有一次攻擊像這次這樣慘。」

他同時再度劍指大陸，「這一切不應該發生的，應該一開始在源頭就該被阻止，應該在中國就被阻止，但是卻沒有。」

(中時電子報)