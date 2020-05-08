因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，傳出考慮重組旗下航空公司架構，內部各種裁員方案的消息滿天飛。國泰內部消息稱，其中一個重組方案料會放棄「國泰港龍」品牌，並合併旗下的國泰港龍航空及香港快運，屆時將放棄「國泰港龍」名義，並命名為「Cathay Express」。國泰航空回覆時未有否認傳聞，僅重申不排除任何措施確保過渡危機。

據《東網》報導，國泰員工內部不斷瘋傳有關消息，更有傳聞聲稱確定國泰會裁員，首先「開刀」的是航班營運(FOP)及機艙服務部(ISD)，亦有傳港龍部分員工將獲安排調往國泰航空，部分則獲調往合併後的廉價航空，但仍有員工會被裁員。

工會分析，國泰會保留國泰航空及香港快運，因不少航空公司均有一條本身的航線及一條廉航，反而國泰港龍航空位較為尷尬。

國泰航空發言人表示，不會就傳聞作出回應，公司早前已表示，新冠肺炎疫情大流行帶來史無前例的嚴峻挑戰，航空公司受到的打擊尤其嚴重。由於世界各地實施的旅行限制，令商務及休閒旅行需求在一段時間內將繼續嚴重受壓。鑑於目前形勢瞬息萬變，公司不能排除任何措施，以確保航空業務能夠渡過危機，並變得更強及更具競爭力。

(中時電子報)