國泰航空將推出新一輪減省成本方案，包括要求全體員工按職級減薪，減幅介乎20%至30%，高職員工減幅會較多，最快明天(15日)公布減薪方案。國泰航空發言人未有否認減薪消息，重申不能排除任何措施，以確保集團的航空業務能夠渡過危機。

據《東網》報導，因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出前3名的國泰航空，先前已宣布高層減薪及放無薪假。由於新冠肺炎疫情重創，今年初國泰航空削減行政總裁鄧健榮與主席賀以禮4月至12月期間薪金30%，其他執行董事減薪25%，逾2.5萬名員工3月至6月期間放3周無薪假。

報導說，多個工會近日約見國泰航空管理層了解旗下3間航空公司合併重組傳聞，管理層重申未有決定，但客運近乎「零收入」，仍要支出飛機停泊費及維修費，以及員工薪金等開支，經營十分困難，會採取任何措施渡難關。

消息指出，這次最低職級員工或以額外放無薪假4星期代替減薪，而中高層或以上職級員工，預料減幅達30%，將與機師減幅看齊。

國泰航空本地職員工會秘書黃硯灝表示，暫未收到有關消息，將聯絡公司作緊急查詢。

國泰航空發言人重申，新冠肺炎疫情大流行為社會和商界帶來史無前例的嚴峻挑戰，航空公司受到的打擊尤其嚴重。鑑於目前形勢瞬息萬變，不能排除任何措施，以確保集團的航空業務能夠渡過危機。

報導表示，據國泰航空去年年報，公司在全球聘用逾3.4萬名員工，香港僱用員工約2.8萬人；整體員工開支佔集團營運開支19%。而受連續多日的負面消息拖累，國泰航空股價已連挫3日，累積跌幅達2.62%。

(中時電子報)