美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不只是國會女王，一系列口罩穿搭驚艷眾人，變身時尚女王，相較於美國總統川普顧慮像魯蛇而始終拒戴口罩，裴洛西用行動證明，口罩加身不僅能展現強悍，而且仍舊是目光焦點。

新冠肺炎疫情蔓延美國，川普政府4月初建議全美民眾戴起口罩，不論是布口罩或是圍巾，都可以減緩疫情傳播。美國眾議院議長裴洛西以身作則，開始戴上口罩出入國會，她的口罩顏色、圖案多變，有時是淡粉色，有時是深藍色，另外有些時候她則以絲巾充當口罩，罩住口鼻，口罩的樣式選擇，端看當天整體服裝造型而定，通常和她的套裝為同色系。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不只是國會女王，口罩穿搭驚艷眾人，變身時尚女王。（圖／shutterstock）
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不只是國會女王，口罩穿搭驚艷眾人，變身時尚女王。（圖／shutterstock）

裴洛西的口罩穿搭很快就吸引時尚圈關注，英國版《時尚雜誌》（Vogue）、時尚雜誌《InStyle》、《哈潑時尚》（Harper's Bazaar）等近期都撰寫專文報導裴洛西的口罩穿搭風格，Vogue更頌讚她是顏色搭配大師，就連前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）也注意到了這位同黨女強人的穿搭實力，希拉蕊在個人Instagram上放上一張裴洛西著粉色套裝、口罩的照片，貼文稱讚裴洛西不只是眾議院領袖，還是開拓口罩套裝穿搭風潮的潮流人士。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不只是國會女王，口罩穿搭驚艷眾人，變身時尚女王。（圖／shutterstock）
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不只是國會女王，口罩穿搭驚艷眾人，變身時尚女王。（圖／shutterstock）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不只是國會女王，口罩穿搭驚艷眾人，變身時尚女王。（圖／shutterstock）
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不只是國會女王，口罩穿搭驚艷眾人，變身時尚女王。（圖／shutterstock）

各家報導中，以「InStyle」的評論最為犀利，正當川普因為不想示弱、淪為魯蛇而持續忽視專家建議、不戴口罩，甚至上周他下令所有白宮官員都要戴口罩後，自己仍堅持不戴，裴洛西證明了口罩不是無聊單調的必需品，它代表了個人風格，在保障個人與他人安危之餘，還能夠讓人看起來很強悍，而且仍舊是閃光燈焦點。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不只是國會女王，口罩穿搭驚艷眾人，變身時尚女王。（圖／shutterstock）
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不只是國會女王，口罩穿搭驚艷眾人，變身時尚女王。（圖／shutterstock）

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文章來源：Nancy Pelosi Matching Her Face Coverings to Her Pantsuits Is What Leadership Looks Like
文章來源：Nancy Pelosi Masters The Art Of The Colour-Coordinated Face Mask

(中時電子報)

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