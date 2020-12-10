美國官員表示，聯邦政府已經準備290萬劑新冠肺炎疫苖，在美國食品藥品監督管理局（FDA）批准輝瑞與BioNTech合作研發的候選疫苖後，將立即展開配送工作。

川普政府的「神速行動」（Operation Warp Speed）疫苗計畫後勤工作負責人珀納將軍（Gen. Gustave Perna）在記者會上表示，政府將另外預留290萬劑疫苖為第二次接種做準備，並已備妥50萬劑以供不時之需。

「神速行動」計畫負責人斯勞伊博士（Moncef Slaoui）亦在記者會上表示，聯邦政府與各州將在疫苗配發過程中越來越具信心，最終可能不再需要儲備。

珀納表示，首批疫苗將被運往64個行政區與五個聯邦機構，這些機構上周五已經敲定配發輝瑞疫苗的計畫。美國疾病管制與預防中心已經要求各州優先讓醫護人員與療養院施打。

隨著染疫住院與死亡人數節節攀升，疫苖的施打也顯得更為迫切。根據路透社統計，周三美國的新冠肺炎單日死亡病例首度突破3000人大關，一天內至少有3112人染疫死亡，再創疫情爆發以來的新高記錄。

(時報資訊)