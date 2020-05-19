大陸商務部通報，決定自19日起對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅與反補貼稅。澳洲廣播公司18日報導，陸商務部長鍾山宣稱中澳雙方正保持溝通，但在正式開徵反傾銷稅前夕，鍾山並未接聽澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）的電話，也沒有說明拒接原因。

報導稱，過去逾１周以來，伯明翰一直在尋求與陸進行對話，討論大麥反傾銷稅以及中方暫停進口4間澳洲屠宰場牛肉的問題。惟伯明翰17日告訴澳洲廣播公司，他請求與陸商務部部長討論，但請求未被接受。

同樣遭拒的還有澳洲農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）。利特爾普勞德證實，他近來也一直無法與陸方農業部長通話。

先前有消息指，陸之所以徵收反傾銷稅，是為報復澳洲點名要對大陸的新冠病毒疫情起源展開國際獨立調查。

利特爾普勞德受訪時表示，如果陸方對澳洲加稅，與澳洲呼籲調查疫源有關，他會感到非常失望，但事實上兩者並不相干。他又稱，澳洲不會對中方採取報復行動，中澳之間不存在貿易戰；若向中方了解實際狀況後仍無法達成共識，澳洲將向世貿尋求裁決。

此外，世衞決議對新冠病毒展開調查，澳洲聲稱，此舉等同支持其對疫情展開國際獨立調查的主張。中國駐澳洲大使館19日則發布聲明反駁，指世衞將就新冠病毒發出的決議草案，與澳洲提議的國際獨立調查完全不同，澳方說法「只不過是個笑話」。

(中時 )