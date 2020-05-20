在美國國務卿蓬佩奧公開發出聲明祝賀蔡英文連任就職之後，美國多位官員、國會議員與前任政府高官紛紛通過視頻表示祝賀。美國副國務卿克拉奇(Keith Krach)進一步解釋說，美國之所以認為台灣是個可靠的夥伴，因為台灣多方面成就贏得極大的尊重，美台雙邊關係將會越來越強勁。

據《美國之音》報導，台灣總統蔡英文台北時間5月20日宣誓就職，美國在台協會主席莫健、多位參眾議員、前任政府高官紛紛通過視頻表示祝賀，美國現任助理國務卿史達偉和副國家安全顧問博明也參與恭賀蔡英文第2任期的行列。目前負責經濟、能源與環境的克拉奇在接受專訪時說，美台雙邊關係將會越來越強勁。中共奉行的隱瞞與利誘威逼3C策略 (China's 3C strategy of Concealment, Co-option and Coercion) 已經引起外界警覺，美國也正在覺醒。

在解釋為何美國認為台灣是個可靠夥伴時，克拉奇說：「我可以告訴你，台灣在很多方面所取得的成就，為台灣贏得極大的尊重。我的意思是，從經濟發展到技術領導地位。然後再看看台灣在新冠病毒大流行中如何應對，絕對是一個榜樣。我想世界各地的人們都已經理解了這一點。我們希望台灣參與更多的國際組織與類似的活動。」

在台美未來的雙邊關係上，克拉奇表示：「美台雙邊關係將會越來越強勁。如果你看技術轉移，最重要的方面就是人員與專業知識。技術轉移不但發生在技術層面，也發生在文化層面。我認為這對於美國台臺灣之間的夥伴關係來說是個好兆頭。」

由於新冠病毒疫情的問題多次對中國表達不滿的美國總統特朗普，上個星期表示美國可以切斷與中國大陸的一切關係。

(中時電子報)