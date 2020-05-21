大陸承諾資助世界衛生組織（WHO）20億美元，美國國務卿蓬佩奧20日酸溜溜回應，比起疫情對全球造成的巨大損失，北京這筆錢根本「微不足道」。

美國因為新冠肺炎疫情槓上大陸，美國總統川普與國務卿蓬佩奧近期更是炮火全開，針對大陸國家主席習近平日前拋出資助世界衛生組織（WHO）20億美元的承諾，蓬佩奧昨（20）日酸溜溜回應，比起疫情對全球造成的巨大損失，北京這筆錢根本「微不足道」。

大陸國家主席習近平18日在世界衛生大會（WHA）開幕儀式上致詞時，為大陸的防疫表現辯護，他強調，大陸「始終本著公開、透明、負責任的態度」，及時通報新冠肺炎疫情，他也在會議上承諾，未來2年將資助世衛20億美元資金，以協助開發中國家對抗疫情。

針對習近平的致詞，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨日酸溜溜，路透社報導，蓬佩奧昨日在記者會上駁斥北京防疫公開透明的說詞，「席主席本周宣稱中國有盡到公開、透明的責任，我真希望他們真的有做到」，他細數北京各大罪狀，包括扣住新冠病毒樣本、對疫情相關言論進行審查，「還有更多更多。」

他認為，如果北京真的希望對外展現公開透明，就應該要召開記者會，讓記者提問任何問題。

他接著說，「我期待看他們履行20億美元承諾」，不過話鋒一轉，指出大陸對抗疫的貢獻，和他們對全球造成的損失相比，根本「微不足道」（paltry）。

他說疫情已奪走約9萬美國人性命，全球30萬人喪命，超過3,600萬美國人失業，「根據我們估算，因為中國共產黨失職，在全球造成的損失恐高達9兆美元。」

記者會上蓬佩奧也將矛頭指向世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），指控他在疫情之前就已經「和北京有不尋常關係」，「這問題非常大。」

(中時電子報)