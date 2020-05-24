剛當選民進黨高雄市黨部主委的立委趙天麟選前曾表態，如果罷韓通過，他會推薦行政院副院長陳其邁參加高雄市長補選。陳其邁對此表示，「言之過早」。

趙天麟表示，民進黨目前的角色，就是協助6月6日的罷韓投票。若罷韓案通過後，市長補選將不會進行初選，將以徵召為主。趙天麟也對民進黨中央提出呼籲，希望可以盡快提名，由行政院副院長陳其邁參與高雄市長補選，但還是要取決黨中央和陳其邁的個人意願。他們始終都是「尊邁」的態度，沒有任何改變。

參選失利的高雄市議員高閔琳也在臉書以「競爭結束，團結打拚的開始」為題發文向趙天麟恭喜，將會與趙天麟主委一起努力，努力重返執政、力拚議會過半。「接下來，就讓我們一起加油『一起，罷』！」

根據《聯合新聞網》報導，被點名的行政院副院長陳其邁表示，最重要的是把現在的工作做好，除了防疫之外，也要做到景氣的復甦，未來的事，現在還言之過早。

2018高雄市長選舉，陳其邁代表民進黨參選，敗給韓國瑜，昨被問到會不會覺得很冤時，陳其邁當時直言，人民做了決定，就是接受，若有一天，人民覺得權利被辜負，也有權利行使罷免公民權利。

(中時電子報)