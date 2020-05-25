罷韓前哨站！綠高市黨部主委 菊系敗北 趙天麟勝

民進黨黨部主委改選空前激烈，尤其最受矚目就是高雄這一戰了，一派花媽子弟兵代表高閔琳，另一派則是媒體支持的海派代表趙天麟，兩邊雙雙打出小英牌，最後由海派的趙天麟勝出，花媽陣營敗北。這一戰為何這麼重要，就是因為關乎了6/6罷韓的高雄布局，而就算罷韓沒有成功，誰能勝出更牽動罷韓後續補選的政治版圖，甚至綠營在高雄的資源分配，所以被視為是罷韓前哨戰。

核對證件領投票單，陳菊以總統府前祕書長之姿，現身高雄市主委選舉投票，一席話很有味道。陳菊：「手心手背都是肉，但是我當然會支持值得信賴，我認為比較有理想性（下一步的規劃？）我的，沒有，我想我現在就是一身輕。」

（圖／中視新聞畫面）

不把話說明，但關鍵時刻，身為陳菊的子弟兵，高閔琳跟海派立委趙天麟，為了高雄主委一職打得兇，力爭高雄3萬7千名黨員支持。包括劉世芳、許智傑、邱議瑩等人也都紛紛表態，為高閔琳催票，但最後還是由趙天麟勝出。

高雄市議員高閔琳：「黨內黨職的改選，就是不分派系，要爭取共同的支持。」

民進黨立委趙天麟：「不會把它視為派系的競爭，我會把它視為是我們，民進黨自己民主選舉的模範。」

高雄市議員邱于軒：「等於是罷韓的前哨站，誰掌握了這次主委，就等於誰，可以擁有罷韓之後，民進黨在高雄資源分配的保衛戰。」

菊系陣營敗北，雙方可是戰到最後才分勝負，因為力爭高雄黨部主委，更是放眼6/6罷韓後布局，若是罷韓沒有成功，也是能掌握黨部資源。兩派陣營廝殺，趙天麟勝出，後續罷韓要如何布局，也是新主委首要之務。

(中時電子報)