美國總統川普的推特發文26日首度被推特（Twitter）加註要「查明事實」，指川普的貼文內容「沒根據」、「有錯」，讓川普好難堪，他氣得大罵推特在「干預美國大選」。

美國總統川普的推特發文昨（26）日首度被社群網站推特（Twitter）加註要「查明事實」，推特更指川普的貼文內容「沒根據」、「有錯」，讓川普好難堪，他氣得大罵推特在「干預美國大選」。

由於新冠肺炎疫情蔓延，加州政府日前承諾選民，今年11月美國總統大選中，將向州內登記選民寄出郵寄選票，透過「郵寄投票」（Mail-In Ballots）的方式，讓選民在疫情中，投票權也能被保障。不過此舉被川普及共和黨人士批評容易導致選舉舞弊。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、法新社報導，川普昨日就對加州郵寄投票的決定開罵，他昨日連發2則推文，指出郵寄投票基本上就是詐欺，投票箱會被搶、選票會被偽造、詐欺簽名。更指加州州長會把選票寄給數百萬、居住在加州的居民，不論他們是誰、或是如何到達那裡，全部都可以拿到選票。他痛批這將會是一場「被操縱的大選」。

....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

這2則貼文隨後被推特加註「查明事實」的連結，點進去連結後，出現另一個網頁畫面，推特以粗黑、加大字體，指出川普稱郵寄投票會導致選舉舞弊的說法「毫無根據」。

推特指出，根據CNN、《華盛頓郵報》（Washington Post）及其他媒體的報導，川普的推文沒有根據，專家也說，郵寄投票和選舉舞弊的關聯性不高。

接著推特明確指出，川普有關郵寄投票會導致大選被操縱的說法是「錯誤的」，「加州會郵寄選票給所有居住在加州的居民、不管他們的身分及如何到達那裡」的說法也是「錯的」，澄清只有已登記的選民才會收到選票。該頁面下方也列出各家媒體的相關報導。

這是推特頭一遭對川普的貼文加註查核事實標記，當眾給川普難堪。川普隨後繼續發推，他直接標註推特，指控推特在「干預2020總統大選」，稱推特才是在「扼殺言論自由」，他撂狠話，「作為總統，我絕不會讓這種事發生！」

(中時電子報)