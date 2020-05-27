美國總統川普的推特發文昨（26）日首度被社群網站推特（Twitter）加註要「查明事實」，推特更指川普的貼文內容「沒根據」、「有錯」，讓川普好難堪，他氣得大罵推特在「干預美國大選」。
由於新冠肺炎疫情蔓延，加州政府日前承諾選民，今年11月美國總統大選中，將向州內登記選民寄出郵寄選票，透過「郵寄投票」（Mail-In Ballots）的方式，讓選民在疫情中，投票權也能被保障。不過此舉被川普及共和黨人士批評容易導致選舉舞弊。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、法新社報導，川普昨日就對加州郵寄投票的決定開罵，他昨日連發2則推文，指出郵寄投票基本上就是詐欺，投票箱會被搶、選票會被偽造、詐欺簽名。更指加州州長會把選票寄給數百萬、居住在加州的居民，不論他們是誰、或是如何到達那裡，全部都可以拿到選票。他痛批這將會是一場「被操縱的大選」。
這2則貼文隨後被推特加註「查明事實」的連結，點進去連結後，出現另一個網頁畫面，推特以粗黑、加大字體，指出川普稱郵寄投票會導致選舉舞弊的說法「毫無根據」。
推特指出，根據CNN、《華盛頓郵報》（Washington Post）及其他媒體的報導，川普的推文沒有根據，專家也說，郵寄投票和選舉舞弊的關聯性不高。
接著推特明確指出，川普有關郵寄投票會導致大選被操縱的說法是「錯誤的」，「加州會郵寄選票給所有居住在加州的居民、不管他們的身分及如何到達那裡」的說法也是「錯的」，澄清只有已登記的選民才會收到選票。該頁面下方也列出各家媒體的相關報導。
這是推特頭一遭對川普的貼文加註查核事實標記，當眾給川普難堪。川普隨後繼續發推，他直接標註推特，指控推特在「干預2020總統大選」，稱推特才是在「扼殺言論自由」，他撂狠話，「作為總統，我絕不會讓這種事發生！」
(中時電子報)
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