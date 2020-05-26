美國總統川普連2日泡高爾夫球場被罵翻，他25日在推特上為自己辯解。

美國新冠肺炎死亡案例即將突破10萬人關卡，總統川普連2日泡高爾夫球場被罵翻。對此，他昨（25）日在推特上用3招回應，先是裝可憐，稱自己3個月來才第一次打小白球，第2，痛批媒體「精神錯亂」，第3，拖前總統歐巴馬下水，試圖轉移焦點。

美國上周末迎接美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）假期，川普23、24日連2天都泡在維吉尼亞州的川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club），和球友切磋球技。不過適逢美國新冠肺炎死亡人數即將突破10萬人，川普未哀悼逝者，反而大解禁的舉動引發爭議。

針對外界批評，川普昨日在推特連發3條推文為自己辯解，分析推文內容，大致可歸納出川普使用了3個招數。第一，裝可憐，他先是稱早料到假新聞及腐敗的媒體會大肆批評他，搞得好像他犯了「滔天大罪」，他辯解，這是「近3個月以來第一次打球」，不過也稱，就算是等了3年，媒體也照樣會砲轟他。

川普接著將矛頭對準媒體，批評它們有病，充滿仇恨和不誠實，「真的精神錯亂！」

他接下來將焦點轉移至民主黨對手拜登（Joe Biden）以及前總統歐巴馬（Barack Obama），斥責媒體不寫「瞌睡喬不良的職業操守」，或是歐巴馬任職期間花在打高爾夫球上的時間，他再順便提歐巴馬經常搭乘波音747客機前往夏威夷打球，更扯上可能造成的碳排放量。

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文章來源：Trump commemorates Memorial Day, defends decision to play golf

(中時電子報)

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