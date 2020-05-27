雖然說從事服務業，可人總是對的，但是遇到「找茶」的客人你會如何？1位家開早餐店的網友在《爆怨公社》PO文無奈表示，1名女常客經常前來購買餐點，無論是否有沒有客人，女常客總會大聲說:喝你們家奶茶才會『落賽』」讓她實在崩潰！

1位早餐店的女常客經常會前去購買奶茶，每次都大聲的說: 「我要兩杯冰鮮，不喝你們家的鮮奶茶我都不會大便，要喝鮮奶茶才會烙賽。」早點店老闆在《爆怨公社》PO文表示，這位女常客幾乎每天都來，且點餐時無論有沒有客人，總會這樣大聲點餐，自己感到相當無奈。

老闆每次一見她上門就想崩潰，無奈在網路上抱怨，「這到底是好還不好?會不會讓顧客誤認為我的奶茶有問題?」

許多網友紛紛得知，原來早餐點的奶茶功用這麼大，他們表示「難道早餐店的飲料，可以整腸健胃！」，「現場用餐的客人應該很幹吧！雖然是公開的秘密」。也有網友替此早餐店老闆打抱不平「一般人不會直接在人家店裡這樣說吧而且這明明是她體質問題，她應該是有乳糖不耐症但這樣大喊不知情的人還以為你們商品怎麼了」，「下次幫他加止瀉劑，再也不會來買鮮奶茶了」、「下次在喊 直接回她 我們家有農藥 喝了 死更快」。當然也有網友分析指出，「小姐，妳乳糖不耐症我了解，因為有乳糖不耐症的病患，不管是喝那家的鮮奶茶，只要含鮮奶都會拉肚肚喔。」

(中時電子報)