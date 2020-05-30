5月30日凌晨04點13分，大陸西昌衛星發射中心，長征十一號固體運載火箭成功將新技術試驗衛星G星、H星發射升空，衛星順利進入預定軌道。

長征十一號是長征系列運載火箭中唯一一型固體運載火箭，可在不同發射場、海上和陸地實施發射。火箭全長近21米，重58噸，起飛推力120噸，可將500公斤的有效載荷送入500公里的太陽同步軌道。

長征十一號由航天科技集團中國運載火箭技術研究院研製，是長征系列運載火箭中唯一一型固體運載火箭，可在不同發射場、海上和陸地實施發射。火箭全長近21米，重58噸，起飛推力120噸，兼容2米和1.6米兩款整流罩，可將500公斤的有效載荷送入500公里的太陽同步軌道。

長征十一號火箭已經成為實用的運載能力最大的商業火箭，在市場上真正實現了商業發射。發射價格僅相當於國際主流發射價格的三分之一，具備強勁的國際競爭優勢，能為各類型載荷提供專屬、定制服務，開拓中國長征火箭更為廣闊的商業市場。

(中時電子報)