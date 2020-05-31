手無寸鐵的黑人遭白人警察以膝蓋壓頸，最終昏迷喪命，引爆全美各地示威抗議，首都華府也淪陷，哥倫比亞特區國民兵（The District of Columbia National Guard）當地時間30日晚間宣布正式啟動，協助特區警察維持白宮周圍的示威活動秩序。

(中時電子報)