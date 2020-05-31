保護白宮！華府正式出動國民兵 11:222020/05/31 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 手無寸鐵的黑人遭白人警察以膝蓋壓頸，最終昏迷喪命，引爆全美各地示威抗議，首都華府也淪陷，哥倫比亞特區國民兵（The District of Columbia National Guard）當地時間30日晚間宣布正式啟動，協助特區警察維持白宮周圍的示威活動秩序。 (中時電子報) #美國 #白宮 #黑人 #白人 #白人警察 #壓頸 #膝蓋 #示威 #抗議 #華府 #華盛頓 #首都 #國民兵 #特區 #美國總統 #川普 #保護 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙子星特區 常殷峰澤熱銷 04:102020/05/27 產業特刊 白宮：若港版國安法通過 將取消香港金融中心地位 12:112020/05/27 兩岸 復工可領獎金 美股開盤道瓊漲逾300點 21:372020/05/27 財經 美眾院通過議案 促華府制裁侵犯人權新疆官員 10:332020/05/28 國際 台中市政綠特區掀推案潮 預售案衝200億 19:142020/05/28 財經 港版國安法通過 摩通：華府恐採金融制裁措施 04:102020/05/29 財經要聞 蕭美琴感謝賴清德邀華府同行 破除「監軍」謠言 11:532020/05/29 政治 美非裔男之死爆示威！川普：動用國民兵平亂「不惜開槍」 14:282020/05/29 國際 「台灣黑警強抬香港難民」 捷警隊斥為演習照片造假 15:312020/05/29 社會 川普怒斥暴徒 撂話開槍鎮壓 04:102020/05/30 國際大事 國際熱門新聞 全美示威失控！洛杉磯等25城實施宵禁 8州求國民兵進駐 - 時事 痛批過時團體！川普宣布延後G7峰會 想邀這些國參加 - 國際 美示威是「暴徒」反送中是「英雄」環時批川普虛偽 - 國際 市值386億！美將出售駐港領事館宿舍 - 國際 影》SpaceX送人上太空 馬斯克創造歷史 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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